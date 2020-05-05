鳳凰藝人德馨、黃瑄、張䕒心、白家綺、賴慧如5日特地回民視娘家，與民視董事長王明玉吃娘家豬腳麵線，提前歡度母親節。跟董事長王明玉同樣是5月18日生日的黃瑄說，很開心可以在民視結婚生子。王明玉說，看到同仁今天大陣仗慶祝母親節，讓她非常感動，民視在第一季也創下好成績，還給全體員工一鞠躬致謝，此外也則準備康乃馨花束送給每一位辣媽們。

總經理廖季方表示，一個家庭可以沒有爸爸，但不能沒有媽媽，從一直以來就非常感謝母親這個角色，雖然自己沒有生女兒，但今天現場有豬腳麵線覺得格外興奮。民視業務部執行長林香蘭也代表全體員工現場送上大禮物，他表示她是開台就來民視打拼的員工，也是原始股東。很感謝在民視可以成家，非常穩定的過日子，她說民視員工同時也是股東的同事非常的多，大家都希望公司穩定，守護民視、守護台灣。

德馨（左起）、張䕒心、白家綺、黃瑄、賴慧如開心回娘家民視，一同慶祝母親節。（民視提供）

藝人張䕒心說很開心在民視第一檔戲就是《新兵日記》，沒想到一晃眼十年過去了，小孩也長大了，非常感謝在民視結婚生子，還有舞台可以發揮，被問到怎麼維持媽媽的好氣色，她說當另一伴一定要包容，她說有時候還是老公在家一打二，她打趣的說一個家庭要和樂，重點媽媽的心情很重要，尤其有神隊友助攻一起照顧家庭，才是圓滿。

民視鳳凰藝人跟民視主管們開心提前慶祝母親節。（民視提供）

德馨在致詞時感動的哭了，她說很早就進入民視這個家庭，看到每一位長官及同事都非常溫暖，而且工作滿檔的她直說，民視就像養大她的母親，加上這也是第一次在民視過母親節，覺得格外有意義。德馨不忘呼籲在今年潤四月，女兒記得要買娘家豬腳給爸媽添福添壽。

董事長王明玉感謝全體員工在第一季打下好成績。（民視提供）

白家綺在現場感謝董事長王明玉扮演起媽媽的角色，而且用愛撐起這個家，而且很開心母親節在民視度過，雖然平常很少跟董事長接觸，但每一次看到董事長的笑容就覺得充滿力量，她說自己也是三個孩子的媽，知道媽媽就是非常不容易，所以在這特別的日子，希望大家母親節快樂

民視員工大合照。（民視提供）

賴慧如說剛開始在拍民視《我的老師叫小賀》認識老公，然後就結婚生子了，去年還加入八點檔《多情城市》，非常開心在民視工作滿檔，母親節決定好好購物一番來犒賞自己。

(中時 )