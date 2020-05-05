東森戲劇《姊妹們 追吧》劇中坤達和張允曦（小8）互為冤家，每每見面總起爭執互相鬥嘴。看似對女生無感的坤達，發現小8和自己的主治醫師周詠軒認識，兩人之間有些曖昧後相當吃味。4日播出劇情中，坤達故意跟張允曦對話充滿曖昧關係，又狀似親暱的故意牽手靠近，看似想將她身邊的男人踢開，一副吃醋介意的模樣。

但這幾場拍攝，最讓坤達印象深刻的，卻是自己跟尿壺的對戲。劇情設定他因剛開完刀如廁不便，只好拿起尿壺試圖自行解決，沒想到小8進來差點撞見，讓他驚慌到不行。坤達表示「這場戲真的很難演，因為我剛開完刀，想上廁所但又不想麻煩別人，所以要演出又痛又忍不住尿意的尷尬模樣，但也是很好玩的一場戲。」。他笑說這場戲還拍了很久，所以他就是一個人在病床上跟尿壺對戲，讓他印象深刻。

《姊妹們 追吧》坤達開始在意張允曦（小8）。（東森提供）

5日最新劇情中，小8還看到坤達與趙駿亞互動親暱，兩人不但對話充滿曖昧，肢體接觸也相當親密。趙駿亞還親自扶坤達去上廁所，兩人一路摟摟抱抱，還對視而笑。甚至重現斷背山的經典橋段，兩人搭肩靠近後，還相互摟近深情對望，肢體之間充滿「基」情，令人好奇他們的關係究竟為何。

這場戲是坤達跟趙駿亞在劇中首次對戲，兩人一見面就瘋狂肢體接觸，還要充滿曖昧感，讓他們直呼這樣的初對戲超特別。甚至兩人摸來摸去的橋段，還是現場自己加戲的，就為讓畫面看起來更有感覺，坤達還笑說這場戲拍完『感覺不錯』。「我們開拍前還各自培養了一下情緒，後來就順著感覺走了。那些互摸、抱來抱去的設定加入後，還受到現場導演和工作人員好評，覺得我們很適合BL的設定。」東森電視九點檔《姊妹們 追吧》每週一到週五晚間九點，於東森戲劇40頻道播出。

《姊妹們 追吧》坤達與周詠軒因張允曦(小8)關係緊張。（東森提供）

《姊妹們 追吧》坤達醫院拍攝印象最深竟是與尿壺的對戲。（東森提供）

《姊妹們 追吧》坤達和趙駿亞初次對戲就充滿「基」情。（東森提供）

《姊妹們 追吧》坤達和趙駿亞互動親密。（東森提供）

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