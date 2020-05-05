女星林佳儀以一首《一個人的我依然會微笑》走紅，演藝之路備受看好，還曾被封為「最正玉女歌手」，未料唱片公司無預警倒閉後，她遠走高飛到英國留學，2004年和服飾小開陳建亨共結連理，婚後淡出演藝圈，2017年夫妻倆爆卻出財務危機，甚至造成夫妻失和，近日她在節目上坦言，16年婚姻已畫下句號。

44歲的林佳儀和陳建亨16年婚姻畫下句點，圖右為剛結束8年婚姻的何妤玟。（圖／林佳儀FB）

44歲的林佳儀和陳建亨經營品牌「Level6ix」，前年爆出財務危機，傳負債高達5000萬元，林佳儀在《命運好好玩》中，淚訴品牌經歷雷曼兄弟危機，被銀行抽銀根，還用房子貸二胎，並同時證實已結束婚姻。

林佳儀認了16年婚姻結束。 （圖／命運好好玩YouTube）

林佳儀透露，她和前夫的家庭背景不同，沒想到婚後發現，原來連財務觀念也不一樣，剛結婚時，事業都是公公資助，一開始還拿家裡的房子貸款800萬元，與老公一起經營服飾品牌，未料到爆發雷曼兄弟危機，抽銀根害慘他們，她表示，一開始利息3%，後來不同公司開始進來，開始一直借錢，當利息已經超過8%時，她驚覺不對，多次向前夫提出結束公司營運，將債務還一還，但前夫仍堅持要將擴張事業體。

林佳儀認了16年婚姻結束。（圖／林佳儀FB）

林佳儀透露後來公公往生，她開始發現「為什麼一下這邊又不夠錢，那邊又不夠錢」錢坑變更大，前夫為了進軍大陸市場竟把遺產都燒盡，主持人何篤霖有問到是否曾向錢莊借錢，林佳儀則是笑而不語。算算這段16年的婚姻，單身的生活也不容易，以前為女兒買衣服預算無上限，如今連看快時尚品牌都覺得好貴，林佳儀表示，自己懂得穿搭，也看得出衣服的品質，強調現在很珍惜時平實的生活。

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(中時電子報)