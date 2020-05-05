◎新冠病毒超難纏 國內再增3復陽案例

繼上周二台灣出現首例出院後復陽案例，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今再宣布，另外有3名個案出院後又復陽，均是有症狀回診才發現，但他強調病毒到後期基本上不具傳染力，呼籲外界不要將感染者標籤化。

◎口罩機慘到僅日賣24組 王世堅嗆柯：扭蛋機都賣得比你多

台北市長柯文哲力推實名制口罩智慧自動販賣機，原本僅信義健康中心辦3台，如今已擴辦至12區，北市議員王世堅5日質詢怒揭，信義區3台機最慘竟一天僅賣72組口罩，一台僅24組，完全比不上旁邊人工賣出200組，且現在竟囤積了3076組、2萬7684片口罩，怒酸「扭蛋機賣得都你多！」；衛生局長黃世傑回應，會報告給柯。

◎美稱有證據證實病毒源自武漢 國際組織打臉

美國國務卿蓬佩奧日前稱「有大量證據」證實新冠病毒來自武漢病毒實驗室，不過蓬佩奧的指控，卻遭到國際情報集團「五眼聯盟」否認。該聯盟成員之一的澳洲就指出，蓬佩奧指出的「證據」，是基於幾篇公開的新聞報導的內容，實際上並沒有做任何情報蒐集工作。

◎繼中油後 台塑集團也遭駭

駭客事件層出不窮，昨日先是中油傳出全台系統遭惡意程式攻擊，感染勒索病毒，今日台塑也傳遭到攻擊，台塑集團證實，有查出釣魚信件攻擊，但在內部及早因應處理下，已陸續恢復作業。

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(中時電子報)