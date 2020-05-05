4月下旬因敦睦艦隊官兵台南趴趴走，疫情一度緊繃，台南市政府自4月23日起宣布校園全面禁止對外開放，隨著國內已超過3周無本土確診案例，今日再見「＋0」，社區傳播疑慮暫解，台南也已連續16天無新增確診案例，考量社區民眾有到校園運動需求，市長黃偉哲宣布，在學生未上課期間，校園戶外開放空間及場地自5月7日起恢復開放供民眾使用。

黃偉哲表示，台南面對防疫一直「料敵從寬、禦敵從嚴」、「阻絕傳染風險於境外」，嚴謹看待，也因為市政團隊用心與市民配合，台南已連續16天無新增確診案例，且台南確診案例數一直維持六都最低，為回應民眾到校園健身運動習慣，在教育局與校長及教師團體討論下，5月7日起解禁，重新開放校園戶外空間與場地，社區民眾可利用清晨、傍晚和假日到校園運動。

教育局長鄭新輝表示，感謝社區民眾在校園暫停開放期間，全力配合與體諒，充分遵守禁止進入校園的要求，讓學校減輕相當多的防護壓力。因目前全球疫情持續延燒，防疫仍不能鬆懈，呼籲民眾在校園恢復開放後，仍應落實個人自主健康管理，共同守護校園，務必遵從校園門禁管理的規範及相關防疫公告內容。

倘有生病、發燒情形，仍請避免進入校園，共同為校園師生健康安全把關，台南市校園空間開放與管理規範會視疫情發展隨時調整，至於市內各大專院校、國私立高中職及其他私立校園是否開放，則依教育部相關規定或參考本市規範由各校自行評估決定。

(中時 )