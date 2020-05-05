第七波「口罩實名制3.0」即日起到5月6日開放預購，只要到各大超商使用機台就能一次完成領貨、預購付款、續訂服務一次到為。各超商業者紛紛祭出好康優惠，咖啡依舊是業者眼中吸客主打星，像是小七使用自家支付工具付款，限量11萬會員加贈5千點OPEN POINT，等於送一杯中熱美。

民眾現在不僅可透過超商機台一次完成領貨、續訂、付款程序，一條龍服務超方便，還可以持卡幫家人代買，並直接現場以現金或行動支付方式付款。超商業者再發揮創意推出新的優惠，以下是超商優惠一次看。

7-ELEVEN

統一超商推出預約付款超值回饋方案，選用icash聯名卡的icash2.0功能、OPEN錢包、icash Pay等支付工具付2周9片口罩價格（9*5+7=52元），限量前11萬名會員贈送5000點OPEN POINT，價值等同一杯35元CITY CAFE中熱美。。同時，持續推出大杯拿鐵免費升級特大杯拿鐵等。

全家便利商店

全家表示，到全家門市領取口罩，除了可享大杯美式、拿鐵，不限冷熱同品項買1送1優惠，以及餅乾、零食、雞精、冰品等優惠。

OKmart

於OKmart門市使用OKgo機台預購口罩，即可享加購大杯醇品美式（不限冷熱）獲得額溫卡(方便隨身攜帶量體溫)；或大杯醇品美式咖啡買一送一優惠（兩活動擇一使用）。

萊爾富

5/4起至5/31萊爾富預購口罩使用任一HiPay支付，享1400 Hi點回饋(等於省下7元物流處理費)。此外，到萊爾富預購口罩並完成繳費，還享有大熱美式咖啡半價或大熱拿鐵咖啡半價。

(中時電子報)