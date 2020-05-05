雲嘉南濱海國家風景區管理處的七股遊客中心從2015年動工，去年再興建生態湖、聯通橋，斥資億元打造終於在5日正式開幕，擔負起串聯七股鹽山、台灣鹽博館的重要角色，也是台南濱海旅遊的一大亮點，內有自然生態展示、雲嘉南物產館，也有體驗式情境讓親子互動。
今天的開幕儀式中，包括交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃及多位市議員都到場參與，林佳龍說，台灣觀光發展由北至南可以串聯的景點相當多元，包括整個西濱沿線的北花線、台61線等到北門將軍七股等地，雖然現在是疫情期間，若能妥善結合地方觀光政策發展，整體狀況會越來越好，他也和旅行業者簽下合作意向書，推展觀光。
七股遊客中心總面積約3.8公頃，由2棟1層樓建物組成，純白外觀及簡單俐落的設計在沿海空曠地區特別亮眼，灰白水泥建築風格，其中有一片寬敞、交錯的長階梯，與斜坡穿插線條獨特，襯上藍天背景，拍照時非常壯觀，尚未開放就已是網友口中的打卡熱點。
雲管處在遊客中心旁約2公頃的空地打造人工生態湖，引入海水並種植各類水生植物營造景觀，湖上約200公尺長的聯通橋已經完成，並以愛情意象的「心鎖橋」呈現，與高跟鞋教堂、水晶教堂串連成情侶必遊的「愛情旅拍鍊」。
遊客中心內有自然生態展示館，結合七股地區地形生態及鳥類攝影，還有雲嘉南物產館，整合雲嘉南及神農獎等區域，吸引近30家業者進駐展示特色農漁產品，遊客中心也提供多項便民服務，包含旅遊諮詢、行李寄放、穆斯林祈禱室、免費無線上網服務、失物招領、輪椅借用等，只要民眾有需求都可以向遊客中心洽詢。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。