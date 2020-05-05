LINE GAME 旗下的熊大主題農場遊戲《LINE 熊大農場》和「櫻桃小丸子」聯名合作登場囉！本次合作活動除了有穿著禮服、洋裝等可愛服飾的小丸子之外，還有「公雞花輪」、「綿羊小丸子」及「乳牛小玉」等化身為動物造型的角色們一同登場！

另外，只要參加「列車排名賽」等各種合作活動，就有機會將特別的合作道具「小丸子和爺爺的祖孫時光」，以及「小丸子和小玉的拱門」帶回家！遊戲中還會出現合作限定的「小丸子的漢堡排店」，只要努力製作各種漢堡排，就可以到「小玉的交換商店」交換合作限定道具和角色！千萬別錯過這次的合作活動！

【合作活動期間】2020年5月1日(五)10:00～6月1日(一)9:59

※活動期間有可能未經事先告知而臨時變更。詳細資訊請參考遊戲內公告。

●「櫻桃小丸子」合作活動第2彈好朋友組合包

喜歡小丸子的朋友準備好了嗎？這次合作活動推出了內含「乳牛小玉」和裝飾「小丸子和小玉的花田」的特別組合包，活動期間內每人限購1個，千萬別錯過！

【販售期間】5月1日(五)10:00～6月1日(一)9:59

「櫻桃小丸子」合作階段獎勵扭蛋登場(圖/LINE PLAY Corporation 提供)

●「櫻桃小丸子」合作階段獎勵扭蛋

「櫻桃小丸子」合作階段獎勵扭蛋將於合作期間登場！

依抽扭蛋的次數可以獲得額外獎勵的「階段獎勵扭蛋」等著你喔！只要達指定次數就可以拿到人氣角色「洋裝小丸子」和「小丸子的表演舞台」！

【登場期間】5月1日(五)10:00～6月1日(一)9:59

列車排名賽×櫻桃小丸子第2彈登場(圖/LINE PLAY Corporation 提供)

●列車排名賽×櫻桃小丸子第2彈

列車排名賽×櫻桃小丸子第2彈來囉！完成列車貨物裝載並累積排名賽分數，努力在活動期間內獲得好排名就有機會獲得限定小夥伴「公雞花輪」喔！

【活動期間】5月1日(五)10:00～5月11日(一)9:59

●「櫻桃小丸子」合作活動第2彈派對組合包♪

內含「禮服小丸子」和裝飾「小丸子派對桌」的特別組合包開賣！把握機會來把可愛的小丸子帶回家吧！

【販售期間】5月11日(一)10:00～6月1日(一)9:59

●「小丸子的漢堡排店」

「小丸子的漢堡排店」期間限定登場！努力做出各種漢堡排就可以在「小玉的交換商店」交換特別的合作道具喔！

【活動期間】5月11日(一)10:00～5月20日(三)9:59

●「小丸子房間」房間階段獎勵扭蛋

小丸子主題的房間扭蛋登場！

只要轉扭蛋達指定次數，就可以拿到「睡衣姐姐」喔！千萬別錯過這個好機會！

【販售期間】5月18日(一)10:00～6月1日(一)9:59

●列車載貨獎勵活動×櫻桃小丸子

列車旁的廣場上出現活動禮物袋啦！努力完成貨物裝載並讓列車出發，就能點擊活動禮物袋來獲得隨機獎勵喔！

把握機會來獲得「小丸子和小玉的拱門」吧！

【活動期間】5月18日(一)10:00～5月25日(一)9:59

●「柑仔店」活動

透過各種方式蒐集「餅乾」並成功集滿「照片碎片」的話，就可以獲得「小丸子的姐姐」和「小丸子和姐姐的鳥兒裝飾」等限定道具！

【活動期間】5月22日(五)10:00～6月1日(一)9:59

大家一起來參與這次的「櫻桃小丸子」合作活動吧！詳細活動內容請參考遊戲公告。

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