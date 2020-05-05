美國財政部宣布，本季將發行超過3兆美元(約90兆元新台幣)的新債，來支應美國國會通過的新冠肺炎疫情紓困方案，今年第三季(7~9月)預計還會發行6,770 億美元新債，有華爾街「新債券天王」之稱的雙線資本(DoubleLine Capital)創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）卻發推文抨擊，如果一昧的發債是政府救市之道，那為何還要向民間徵稅？

據MarketWatch報導，美國財政部發債的計畫一出，意味著本季新發行債規模將超過日本、大陸持有的美國公債總額2.3606兆美元。美國10年期公債殖利率4日報收0.641%、略高於月初的0.616%。

截至4月29日當周，美國聯準會(Fed)近7周直接持有美國公債的總額增加了57.4%，相當是1.448兆美元。美國財政部最新公布數據也揭露，2020年會計年度前6個月(截至今年3月底)，美國政府預算赤字達7,435.9億美元、年增7.6%，支出額2.347兆美元、年增6.8%，收入額至1.6035兆美元、年增6.4%。

The U.S. Treasury Department today admitted to a $3 Trillion “borrowing” need in the next quarter. (I’ll take the “over”.) If endless borrowing is a viable solution, why did we have any taxation in the first place? — Jeffrey Gundlach (@TruthGundlach) May 5, 2020

(中時電子報)