對於政府的紓困作法，國民黨智庫副董事長連勝文今天表示，直接發現金給民眾，才是幫到民眾最好的方法；很多年輕人必須每月繳卡費、房租，在沒工作或收入減少下，酷碰券不見得有辦法即時幫到這些朋友，「政府可能因為比較偉大，所以沒看到這些需求」，他覺得比較遺憾。

他說，不論勞工、中小企業或大型企業，過去幾個月包含生產鏈中斷、消費減少等等，全球疫情目前尚未恢復，生活真的會很辛苦。他知道民進黨不太願意，但他認為發現金對一般民眾，尤其是受到傷害的民眾，會有直接效果。

連勝文說，因為很多年輕人必須每月繳卡費或卡債，也有很多外漂年輕人要繳房租，在沒工作或收入減少下，用酷碰券或其他林林總總不見得有辦法即時幫到這些朋友，他認為政府可能因為比較偉大，所以沒看到這些需求，這點他覺得比較遺憾，其實「直接發現金給民眾，才是幫到民眾最好的方法。」

他表示，有關酷碰券，若是為了推動電子支付，那是好事；但若是為了紓困，他就不太理解如何能幫到民眾，畢竟臺灣一些商店及小店絕大多數交易都以現金為主。聽說政院要有新的作法，就看看能否真的幫到民眾。

(中時 )