受新冠肺炎疫情影響，獨居老人生活更形艱困，星展銀行捐贈台灣2250萬元，採購每袋價值500元的「星展暖心食袋」，南投縣獨居老人也將受惠；南投縣長林明溱5日與政務委員唐鳳、台南市長黃偉哲等人透過視訊交流，表達謝意。

林明溱指出，南投縣人口老化程度，居全台第3，僅次於嘉義、雲林縣，全縣列冊需關懷的獨居長者達2756人，此次南投縣食物銀行獲贈的星展暖心食袋，將優先分贈給這些獨居老人，讓他們得到生活關懷與實質補給。

視訊會議由星展銀行台灣區總經理林鑫川主持，並邀請供應暖心食袋的良品小農代表，包括「友善大地」有機米、「社會網路」日曬關廟麵、「台灣好漁」魚鬆、「直接跟農夫買」焦鹽玉米棒及「茶籽堂」洗手乳等業者代表參與。

唐鳳、台灣食物銀行聯合會理事長方荷生，都肯定星展銀行善用網路視訊，提高防疫期的作業效率及分享精神；黃偉哲也肯定星展銀行採購小農產品，關懷獨居老人同時也嘉惠受疫情衝擊的小農。

(中時 )