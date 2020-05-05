老人與海台東真實上演。(翻攝照片／楊漢聲台東傳真)

台東成功漁港5日標出1顆鮪魚頭，鮪魚身體全都消失不見，原本能標售超過16萬的鮪魚被海豚吃光光，僅存的魚頭只標出2200元新台幣的價格，價差高達10多萬，《老人與海》在台東真實上演。

日前台東成功漁港捕獲今年第1尾黑鮪魚，重量高達200公斤重，最後以25萬2千元的好價格出售，讓船長樂開懷，但在成功漁港標售出的這顆黑鮪魚頭卻僅以2200元的價格售出，讓漁民無語問蒼天。

標到這黑鮪魚的店家表示，因為身體及頭部的魚肉幾乎全都被海豚吃光，只剩下魚眼睛可以食用，價值性不高，最後以每公斤100元的價格標出，整顆鮪魚頭只讓漁民進帳2200元，如依照頭型大小及魚肉油脂判斷，這隻鮪魚重量超過200公斤，價格也高達16萬以上，如今船長心在淌血。

漁民表示，這隻鮪魚捕獲時，可能被鯊魚咬了一口，鮮血引來海豚搶食，拉起時就只剩下一顆頭，鮪魚的身軀全都消失，漁船後方那群海豚還緊追不捨，「煮熟的鴨子就這樣飛了」，非常無奈。

《老人與海》情節真實在台東上演，可以見到漁民靠天吃飯的無奈，氣候不佳無法出海、運氣不佳捕不到魚貨，如今更要擔心到手的魚貨被「半路搶劫」，讓從事漁業的民眾感嘆這年頭漁民真的不好當。

(中時 )