蔡姓男子、王姓男子等人得知陳姓男子等人向地下錢莊借高利貸，涉嫌騙稱是退休警察及承辦警察，在偵辦地下錢莊案件，可透過黑白兩道力量協助解決債務，陳男等信以為真，先後共交付50萬元後，經察覺有異報警，並配合「真警察」，將「假警察」逮捕到案。台中地院依詐欺罪各判蔡男及王男徒刑1年6月及1年4月，仍可上訴。

蔡男及王男透過管道得知某工程公司陳姓2合夥人，自2018年8月起向多家地下錢莊借錢，蔡涉嫌在2019年6月底打電話給陳男自稱「蔡處長」，是嘉義縣退休警察，要偵辦及掃蕩地下錢莊，可協助處理債務，並傳送Line訊息「您好，本所近日查獲地下錢莊犯嫌通訊電磁紀錄，有您票據、通聯及證件檔案」，並指稱，若需警方協助，可撥打所提供的派出所電話。

經陳男查證，電話號碼確實是派出所，而信以為真，聯繫蔡男交付30萬元；隔天，蔡男約陳男到1家餐廳見面，找王男及綽號「冬瓜」、「芭樂」男子到場。王男自稱是「王警官」，是蔡男的學長，曾抓過錢莊的江姓業主，陳男又交付20萬元，蔡男當場派「冬瓜」、「芭樂」兩名「警方人員」，帶陳男到汽車旅館安置保護。

案經陳男兩人發覺有異而報警，並配合警方與蔡男聯絡，佯稱還可再交付40萬元，對方人馬王男到場，被埋伏警方逮捕，警方再循線逮捕蔡男。

蔡男等坦承只是協助處理地下錢莊債務，否認冒用警察名義詐財，強調單純處理債務問題，並返還50萬元。法官清查蔡男與陳男的Line對話內容，指稱「老長官有率隊處理」、「打電話給『警官』」、「『老長官』回來『指揮』」等語，認定衡諸常情，內容所指之意是：「警方率領員警偵查辦案」，研判被害人所言非假，不採信蔡男等說法。

(中時 )