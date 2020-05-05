崑大辦理「感恩餐會暨敦親睦鄰、守望相助防疫物資捐贈活動」貴賓合影。（崑山科大提供／曹婷婷台南傳真）

這所大學好有心，校慶捐防疫物資！崑山科技大學55周年校慶，改變以往熱鬧慶祝模式，改以「感恩餐會暨敦親睦鄰、守望相助防疫物資捐贈活動」呈現，今天舉辦捐贈儀式，將提供醫療物資予台南地區20所高中職學校，大家攜手防疫。崑山科大校友總會也一同響應，總計捐贈市值超過50萬防疫物資。

崑山科大55周年校慶因新型肺炎疫情當前，停止辦理一切相關慶祝活動，校長李天祥持續關心疫情，並盼能推廣共同防疫觀念，決定將校慶活動節省下來的經費，採購防霧護目鏡、防疫面罩等醫療物資，捐贈對象為台南地區20所高中職學校，落實大學社會責任(USR)。

此外，校友總會為回饋母校與社會，也響應並捐贈防霧護目鏡、防疫面罩、抗疫護目鏡、拋棄式手套等防疫物資，提供鄰近國中小學、醫療機構與護理之家，倡導新冠病毒防疫觀念。

李天祥表示，捐贈醫療防疫物資皆為該校在防疫期間使用，且是使用效果較佳的配備，包括醫療級防疫護目鏡1000個、防疫面罩1200個、抗疫護目鏡600個、拋棄式手套220盒等，期能提供各校學生進行活動的基本保護，降低各單位人員因接觸而產生的飛沫傳播風險。

崑山科大期望透過捐贈醫療物資拋磚引玉，也祈禱疫情盡快落幕，大眾能恢復正常生活，醫療防疫物資將於10日陸續轉交給各單位。受贈者包括台南高工、長榮中學等20所高中職學校；受贈國中則有永康國中、復興國中等4所國中；受贈國小與幼兒園包括裕文國小、崑山國小等4所國小及1所幼兒園。受贈醫療機構包括成功大學附設醫院、奇美醫院、台南市政府無障礙之家等5所醫院、7所照護中心及鄰近5家診所。

(中時 )