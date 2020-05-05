國巨集團公司凱美（2375）加碼買進鋁質電容廠金山電（8042）持股，持股比率攀升至6.65％，成為金山電單一最大法人股東，併購臆測再起。

根據凱美公告，自去年5月至今年5月5日間，共買進金山電9,222張，平均價位為32.85元，總交易金額達3.03億元，凱美對金山電的持股攀升至6.65％。

凱美表示，買進金山電持股主要為財務投資。不過，凱美自去年以來一路買進金山電，成為檯面上最大單一股東，買進持股的企圖令市場臆測。

(工商 )