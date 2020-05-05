凱美加碼買進金山電 持股比率6.65％ 17:312020/05/05 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國巨集團公司凱美（2375）加碼買進鋁質電容廠金山電（8042）持股，持股比率攀升至6.65％，成為金山電單一最大法人股東，併購臆測再起。 根據凱美公告，自去年5月至今年5月5日間，共買進金山電9,222張，平均價位為32.85元，總交易金額達3.03億元，凱美對金山電的持股攀升至6.65％。 凱美表示，買進金山電持股主要為財務投資。不過，凱美自去年以來一路買進金山電，成為檯面上最大單一股東，買進持股的企圖令市場臆測。 (工商 ) #凱美 #金山電 #買進 #持股 #加碼 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞工紓困貸款 擬加碼400億 04:102020/05/01 財經要聞 效益佳 和億加碼推冷凍商品 04:102020/05/01 產業．科技 10萬紓困貸款 評估加碼400億 04:102020/05/01 財經焦點 無懼疫情 有錢人逆勢加碼股票 04:102020/05/04 投資理財 政院紓困加碼「2族群」排富發1萬元 12:142020/05/04 政治 永豐創新外幣階梯定存 美元最高加碼0.78％ 16:342020/05/04 財經 搶高利！國銀推外幣階梯定存美元最高加碼0.78% 16:332020/05/04 財經 弱勢紓困加碼 174萬人可領萬元 04:102020/05/05 財經要聞 外資追捧A股 持有市值破2兆人民幣 04:102020/05/05 全球財經 南港增持泰豐 持股達14.25％ 04:102020/05/05 證券．權證 財經熱門新聞 疫情甩鍋陸更糟！ 川普殺招恐觸經濟大蕭條引爆點 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 財經 財神現身了！大樂透終結連槓 一注獨得9.3億 獎落台中南屯 - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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