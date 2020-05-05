禾伸堂4月營收寫五個月新高 17:312020/05/05 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 禾伸堂（3026）自結四月份合併營收約為新台幣（以下同）12.82億元，較上月增加1.71％，較去年同期增加6.68％，累計1-4月合併營收約為44.47億元，較去年同期增加5.04％。 禾伸堂表示，展望第二季，被動元件訂單能見度高，但是部分代理產品受疫情影響，需求不確定性高。對此，禾伸堂將謹慎觀察市場發展，擴大利基型產品研發，適當調整產品組合，維持公司營運成長動能。 (工商 ) #禾伸堂 #合併營收約 #增加 #月營收 #五個 也許您會感興趣 推薦閱讀 臺灣生技期貨6月上市 系列報導五－結算制度 聚焦五大關鍵 04:102020/05/04 證券．權證 《半導體》ADR連2跌 台積電摔落300元關 09:432020/05/04 財經 華新科配息5.5元 殖利率僅2.63％ 16:012020/05/04 財經 禾伸堂第一季EPS達1.94元 年增12％ 16:012020/05/04 財經 隆大營建擬配股息1.35元 現金殖利率9.38％ 18:302020/05/04 財經 《業績-半導體》瑞耘4月營收創新高 半導體零耗件明朗 15:062020/05/05 財經 大立光四月營收罕見雙降格局 16:002020/05/05 財經 宏捷科4月營收2.77億 創近50個月新高 16:012020/05/05 財經 《業績-文創》華研4月營收年減16.39％ 累積歌曲IP抗疫情 16:492020/05/05 財經 氣立4月營收回升至1.59億元 創近21個月新高 17:062020/05/05 財經 財經熱門新聞 疫情甩鍋陸更糟！ 川普殺招恐觸經濟大蕭條引爆點 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 財經 財神現身了！大樂透終結連槓 一注獨得9.3億 獎落台中南屯 - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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