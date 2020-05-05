禾伸堂（3026）自結四月份合併營收約為新台幣（以下同）12.82億元，較上月增加1.71％，較去年同期增加6.68％，累計1-4月合併營收約為44.47億元，較去年同期增加5.04％。

禾伸堂表示，展望第二季，被動元件訂單能見度高，但是部分代理產品受疫情影響，需求不確定性高。對此，禾伸堂將謹慎觀察市場發展，擴大利基型產品研發，適當調整產品組合，維持公司營運成長動能。

(工商 )