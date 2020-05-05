全球油價下跌，瓶用酯粒上游原料乙二醇（EG）與PTA（純對苯二甲酸）價格下跌，壓抑酯粒價格反彈，市場指出，夏季飲料市場旺季到，瓶用酯粒雖有剛性需求支撐，但在價格下跌下，預期國內主要廠商新纖(1409)、力麗(1444)，今年第二季瓶用酯粒的營收仍將呈小幅衰退。

瓶用聚酯最大生產地中國大陸，產能持續增加，目前全球市場行情處於供給大於需求；今年又逢油價大跌，酯粒價格隨原料下跌，第一季行情已是近年來低點。

新纖指出，5、6月是瓶用酯粒出貨旺季；過去的營運軌道是，客戶在每年的12月及隔年的1月下單，今年受疫情影響，3、4月才開始下單。不過，在剛性需求下，瓶用酯粒今年的訂單量仍與去年相當。

不過，今年全球油價大跌，連動石化產品價格也下滑；瓶用酯粒上游原料乙二醇（EG）與PTA（純對苯二甲酸），市場價格也跌到近期低點。力麗指出，原料價格下跌，下游客戶當然會砍價。瓶用酯粒的價格比去年還低。

有訂單，不過接單平均單價下跌，市場認為，國內主要的瓶用酯粒廠，今年在酯粒價格下跌下，第二季旺季的營運預期會是「量穩、價跌」，整體營收獲利呈小幅衰退。

(工商 )