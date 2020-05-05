東風衛視本週三將推出全新陸劇《刁蠻新娘》，由楊冪，與孫堅、李東學主演，以及台灣資深演員田麗共同飆戲。楊冪劇中是個性極端，猶如小辣椒般潑辣難搞的俏丫鬟。她周旋在李東學、孫堅之間，對大少爺李東學是小鳥依人，溫柔婉約的小女人；但一對上二少爺孫堅則變了個人似的，第一次見面就大打出手，拳打腳踢，簡直就是「民國版的野蠻女友」，不過兩人在打情罵俏中培養出感情，成為一對令人羨煞的歡喜冤家。

楊冪第一次和孫堅見面就大打出手，拳打腳踢，宛如「民國版的野蠻女友」。（東風衛視提供）

孫堅接受訪問時說，他拿到這個二少爺的角色，原以為單純是個有錢的公子哥，沒想到他得要為了楊冪得要挨打挨罵，被潑油漆，在冰天雪地裡跳河，甚至還在新婚之夜被楊冪踢出家門只好睡狗窩，飽受許多「非人待遇」，孫堅笑說可別以為《刁蠻新娘》是很野蠻的故事，其實還是有很多動人肺腑的愛情故事。

李東學跟楊冪之間，則是情路坎坷的苦命鴛鴦，李東學知道跟孫堅同時愛上楊冪，為了成全弟弟，只好隱藏自己的感情，內斂而深沉的感情戲必須拿捏到位。不僅如此，劇中浩大的戰爭場景中，飛車，爆破，吊鋼絲，高空墜落等許多危險的動作戲，他都親自上陣，其中有一場戲是吊鋼絲從高空摔倒車頂的橋段， NG 了好幾次，摔到膝蓋手肘都瘀青，相當辛苦！不僅有武戲，也有文戲，李東學飾演的律師角色，也要熟背許多法律術語，也要揣摩律師辯論的話術。李東學笑說，《刁蠻新娘》殺青之後，搞不好可以轉行當律師了。

李東學為了成全弟弟，只好隱藏自己對楊幂的感情。（東風衛視提供）

李東學跟楊冪戲中是情路坎坷的苦命鴛鴦。（東風衛視提供）

《刁蠻新娘》敘述1930年代上海名門望族兩代之間的恩怨情仇，楊冪飾演一個身世坎坷的刁蠻丫環，同時被李東學、孫堅的豪門兄弟檔愛上，夾在兩個最愛的男人之間難以抉擇。《刁蠻新娘》將從6日起每週一至週五晚間7點於東風衛視播出。

東風衛視全新陸劇《刁蠻新娘》，孫堅、田麗等人共同飆戲。（東風衛視提供）

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