桃園市茄苳溪永安橋河段4日下午驚見大量死魚，市府環保局、水務局獲報稽查，發現相關數值正常，排除事業廢水排放汙染可能，但因水溫高達31度，研判氣溫升高、溶氧不足釀災，將持續巡視全流域，並盡速完成死魚清理。
環保局公害中心4日下午4點多接獲民眾來電，陳情茄苳溪永安橋河段有大批死魚，隨即派遣稽查同仁前往現場勘查，不到半小時內抵達，勘查確實有死魚成群，環保局同時也接獲市議員黃婉如電話告知，局長呂理德也趕赴現場了解並掌握狀況。
稽查員立即採水檢測，水色外觀呈現透明，水質、水溫、導電度與溶氧等數值正常，持續追至上游河段深入探查，仍有死魚，但水質仍然無異常，初步排除事業廢水排放汙染情形。
但環保局發現，水溫高達31℃，研判近日氣溫急遽升高，造成河川水溫升高溶氧不足，而產生死魚情形，立即橫向聯繫通知水務局，立即派工進場清理死魚，5日更於桃園區、八德區及蘆竹區全茄苳溪流域徹底巡視，完成死魚清理。
(中時 )
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