如果發現有人在偷拍，你會怎麼做？有一名女網友分享，自己和男友在星巴克排隊買咖啡，卻發現有名中年男子拿著手機狂拍女店員，見義勇為的她決定上前告知女店員，沒想到對方的回應讓結局大反轉。

女網友在Dcard上發文，日前她和男友到outlet裡的星巴克，隊伍前方卻看到一名中年男子用各種角度在拍眼前這位女店員，女網友的男友看到後覺得很傻眼而把對方拍下來當證據，而女網友則氣沖沖地向那位被拍的女店員說，「小姐，剛剛那個人一直在偷拍妳！！我們有證據！」

沒想到，女店員一臉訝異地回答，「我知道！！謝謝你們！不過他是我爸⋯」，讓女網友一臉尷尬，才知道原來那位中年男子是女店員的爸爸，來探班時想要留下女兒的身影而拍照。

文章一出，引起網友熱烈回應，「本來是變態劇情一轉眼變成溫馨劇碼」、「妳做的很好！好險是誤會一場，謝謝妳的正義」、「支持妳的正義感 社會上就是要多一點像妳這種人」。

(中時電子報)