疫情重創全球產業，衝擊部分企業收入，澳盛銀行研究中心發布最新報告顯示，在亞洲國家中，大陸、韓國及新加坡企業債務增長最快、數量最多，如果這些企業的債務問題遲遲無法解決，最終將拖累經濟表現。

CNBC報導，澳盛銀行(ANZ)在報告中提及，「亞洲國家以大陸、韓國及新加坡企業債務問題最為嚴重，過去幾年，這些國家已經在迅速增加債務，隨著疫情爆發，各國政府採用封鎖措施，導致許多企業收入受到衝擊，又再度影響還債能力，如果持續下去，可能導致這些企業信用遭到調降，近而引發債務違約危機，最終則會拖垮經濟成長率」。

報告中進一步指出，能源業在新加坡、韓國受到的打擊最為嚴重，至於大陸，房地產業則是受害最深。

澳盛銀行表示，2019年佔新加坡國內生產總值5分之1的能源業，現在正蒙受虧損，雖然今年能源業者普遍遭遇這種危機，但新加坡還有流動性風險問題，因此更讓人憂心。而在大陸房地產方面，問題則在之前的擴張速度過快。

整體而言，澳盛銀行認為，「三國當中以新加坡最需要留意，因為新加坡容易受到外匯影響，在流通的公司債中，就有6成以美元計價，本幣計價僅3分之1；相較南韓，外幣計價的比例只有5分之1。至於大陸則是相對表現最好，10個行業中僅3個處過度擴張，而且大多數債務是國有的，有針對違約的隱性擔保」。

(中時電子報)