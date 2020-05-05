中華職棒、韓國職棒在新冠肺炎疫情下閉門開打，也吸引外國媒體注意，《棒球美國》記者透過推特為美國及亞洲棒球列出等級，中職被評為在美國職棒小聯盟高階1A和低階1A之間，落後日職、韓職。

在格拉瑟的等級評斷中，最高等級是美國職棒大聯盟MLB，其次是日本職棒NPB，接下來陸續是美職小聯盟3A、韓職KBO、美職小聯盟2A、美職小聯盟高階1A、中華職棒CPBL及美職小聯盟低階1A，格拉瑟並說，這是整合專家及球隊高層主管意見後作出的排名。

今天開打的韓職，之前被另一個美國運動網站SB Nation評為水準在美職小聯盟2A跟3A之間，和格拉瑟提出的排名一樣，不過中職水準似乎有點被格拉瑟的排名看低，之前富邦悍將加拿大籍打擊教練杜西（ Rob Ducey）指出，台灣打者能力有小聯盟2A水準，統一獅洋投羅里奇認為部分中職打者實力有到小聯盟3A。

(中時 )