以大嘴巴聞名的NBA退役名將帕金斯，今天在網路上發文評選了史上最佳五人，他的心目中最佳後場人選就是「籃球之神」喬丹以及現役之王詹姆斯。

帕金斯在2003年踏入NBA，當年首輪第27順位加盟灰熊，但隨即被交易至塞爾提克，帕金斯在綠衫軍打出了身價，2008年與賈奈特、皮爾斯、雷艾倫等人聯手奪下總冠軍。

帕金斯在2011年離開波士頓後轉戰了雷霆、騎士和鵜鶘，2018年回歸騎士，該球季結束後就引退，2019年擔任球評。

帕金斯向來以敢說重話而出名，之言怒罵籃網厄文不配當領袖，也曾嘲笑「球哥」朗佐鮑爾是廢物，甚至還批評保羅是一位自私的球員。

但帕金斯在個人推特上發文評選出心目中NBA史上最佳五人名單，控球後衛是詹姆斯、得分後衛喬丹大帝、小前鋒杜蘭特、大前鋒賈奈特、中鋒歐尼爾。當中並沒有布萊恩，也沒有魔術強生，更沒有NBA得分王「天勾」賈霸，帕金斯沒有說出評選理由，因為這是見仁見智的問題，每個人的心中都有支持人選。

(中時 )