天后王菲從去年起就頻傳復出但暫無下文，最近新冠肺炎盛行，不少演唱會都因此喊卡，繼先前女神卡卡舉行眾星演唱會後，大陸也舉行「相信未來」義演，天后王菲也「現身」，和常石磊一起合唱〈天上人間〉，她一開口天籟嗓音就讓粉絲激動不已，直說菲神回來了。

王菲獻唱抗疫版〈天上人間〉。(翻攝自微博)

高冷的王菲，演唱後舉杯喊加油，逼哭眾人。(翻攝自微博)

大陸舉辦抗疫演唱會，由眾多知名歌手各自錄好影片，接力放送，開場半小時，王菲素著臉、穿著灰白相間條紋寬鬆T恤現身，與常石磊一起坐在鋼琴前，簡單打招呼後，表示將演唱〈天上人間〉，但根據演唱會主題將歌詞稍微更動一下，「希望給大家帶來一些安慰和鼓勵」。

王菲接著獻唱抗疫版〈天上人間〉，歌聲依然空靈充滿穿透力，歌詞則貼近當今現實社會的情境，立刻成為關注焦點，網路即時湧入上萬則留言，網友聽得感動，直呼好聽又經典，直呼「終於等到女神」、「聽哭了」，而演唱結束後，王菲跟常石磊舉杯，對著鏡頭說出：「加油！」，瞬間逼哭全網。

(中時電子報)