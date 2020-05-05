由於防疫期間各校園封閉，大型聚會停辦，但對於罷韓場地，中選會主委李進勇說若國立大學借不到，頭剁給你。國民黨立委葉毓蘭痛批，李進勇有謹守中立嗎？剁頭她也不信！

由於現在是防疫期間，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中早就下令大型聚會停辦，幾乎所有縣市政府早在三月初就已經通令所有校園不對外開放，至少到本學期結束。

高市選委會反映因防疫顧慮，很多投票場所都借不到的問題時，李進勇當場駁斥說，儘管提報上來，若國立大學、國營企業單位也借不到，「我這顆頭剁給你(斬乎哩)！」，中選會副主委陳朝建昨天又召開記者會，以「我依法、我驕傲，給高雄市區長、校長的一封信」，表示如不借用投票場所，恫嚇會有法律責任。

對此，國民黨立法委員葉毓蘭表示，去年中選會主委李進勇接受提名時，2月27日在臉書上公告: 蘇貞昌院長告訴他必須堅守中立，依據法律獨立行使職權...因此「為展現決心，避免各界猜疑，我決定採取比法律更高的標準，已請民進黨中央黨部自即日起註銷我的黨籍」。

結果，李進勇、陳朝建投名狀的搏命演出，有無違反陳時中指揮官當時的命令？真的有謹守中選會獨立行使職權的本分嗎？葉毓蘭說，「剁頭，我也不信！」

(中時電子報)