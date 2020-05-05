林心如是演藝圈著名的凍齡女神，44歲的她演起高中生毫無違和感，親民的林心如繼日前曬16歲和18歲舊照後，她稍早則再曬22歲舊照，林心如自嘲：「22看起來比現在的22+老5歲」，其中一張是她頂著超濃煙燻妝，讓林心如看了直呼：「我真的受驚嚇了」。

林心如是演藝圈著名的美魔女代表。（圖／本報系資料照片）

林心如今（5日）在臉書曝光自己的22歲舊照，她開頭就寫下：「想破頭也想出不明白當時的審美出了什麼問題」，她頂著當時最夯的羽毛剪，但林心如仍不解直呼：「那個羽毛剪是怎麼回事」，還不解她年僅22歲「竟然框上阿珠媽最流行的深色唇線」、「好想回想起當時我的眉毛到底發生什麼事了」。

林心如看著自己的舊照直呼：「22看起來比現在的22+老5歲」，而最後一張照片是林心如頂超濃煙燻妝，她看了也心有餘悸說：「我真的受驚嚇了」，並不禁感嘆：「難怪大家都說要越活越年輕」，不過粉絲則安慰她：「那年代都這樣的妝髮」、「那個年代～流行呀」、「好有年代感 不同的美」，要林心如不要在意。

(中時電子報)