錢櫃KTV大火造成6死慘案，市府今邀集錢櫃業者、保險公司等開會討論相關賠償，北市副市長黃珊珊表示，市府要求錢櫃針對亡者必須再增列慰問金，此外，由業者提出相關賠償金額後，而再由家屬決定，要不要對錢櫃提出假扣押。

黃珊珊表示，有關95位傷者跟亡者，名單上應該要同步，他們掌握他們自己的名單，我們名單是不是有缺漏，沒有辦法完全cover到的話，保險公司是富邦產險有來，都表示一定會負責到底。

黃珊珊指出，很多傷者還在醫院，輕傷已經和解一部份，亡者部分市府認為比較明確，死亡的家屬相關的和解，之前付了110萬慰問金，希望增列再補助一些相關費用，增加一些暫時的金額給亡者家屬，提出相關應對作業。

針對日前國民黨北市議員王鴻薇質疑北市府對協助受害者求償事宜不夠積極，至今錢櫃還未信託相關賠償金額要求比照八仙塵爆，向法院聲請對錢櫃假扣押。對此，黃珊珊指出，市府會先了解家屬的意象，由業者提出相關賠償金額後，再由家屬決定，要不要對錢櫃提出假扣押。

黃珊珊強調，北市府原本希望錢櫃可以開專戶信託，業者希望直接對家屬，北市府基於平台立場，會盡力協助家屬。

(中時 )