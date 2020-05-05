路透社報導，英國的新冠病毒COVID-19死亡人數，已經超過32,000人，已反超義大利，成了為歐洲疫情最嚴重的國家。
英國國家統計局週二公佈統計到4月24日的數據，英格蘭和威爾斯的新冠肺炎病死人數有29,648人，再加上蘇格蘭與北愛爾蘭，聯合王國全境就有32,313 人病死，這是歐洲迄今的最高死亡人數。
英國原本的統計，只計算各地醫院公布的新冠肺炎不治的患者，但是後來被提醒，社區與安養院的新冠患者也不少，形成龐大的黑數，在經過修正後，英國的疫情一下子就變成全歐最嚴重，比義大利的2,9000還要更多。
英國內閣官員也有不少人罹病，包括首相強生，曾經一度住進ICU加護病房，所幸已經康復。而國防大臣華萊士(Ben Wallace)也曾經感染，他前幾天回憶生病期間，渾身難受以及喪失味覺嗅覺，令他感到相當可怕。
英國官員不喜歡比較死亡人數，他們說，死亡率是更有意義的指標。
(中時電子報)
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