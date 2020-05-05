黃國昌變身大同獨董 金管會緊盯公司治理 17:582020/05/05 工商 魏喬怡 、 彭禎伶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同市場派三圓建設董事長王光祥5日宣布，邀請前立委黃國昌接受大同公司獨立董事提名，而黃國昌也已證實接受獨董一職，引發各界關注。金管會證期局副局長蔡麗玲對此表示，金管會向來依法行政對個案不便評論，但「希望公司任何行為都是依法規進行，也要注意公司治理問題」。 黃國昌在立委任內經常質詢金管會有關大同被中資入股問題，如今卻傳出被大同市場派提名為獨董，引發各界議論。蔡麗玲表示，金管會依法行政，個案不便評論。 另外，大同中資案的調查最新進度，蔡麗玲未多加說明，僅表示目前正調查中。 (工商 ) #大同 #金管會 #黃國昌 #獨董 #蔡麗玲 也許您會感興趣 推薦閱讀 大同經營之爭恐危國安？府：嚴密注意 15:112020/05/01 政治 買大同資金遭疑 王光祥提證明駁中資說 04:102020/05/02 財經要聞 大同賦邑 文風薈萃四通八達 04:102020/05/02 財經焦點 大同大股東又有陸資？金管會透過管道查證中 12:592020/05/04 財經 獨董需遵守兩大義務 未來才能免責 19:162020/05/04 財經 又有中資狙擊大同？ 金管會：已透過管道查證中 04:102020/05/05 財經要聞 經營權保衛戰 福壽公司派守住 04:102020/05/05 財經要聞 不滿黃國昌嘲諷亡國感 網友罵他「睏哈星」挨罰8千 11:372020/05/05 社會 黃國昌證實接受大同市場派獨董提名 承諾若通過董事會將徹查弊案 12:312020/05/05 政治 黃國昌臉書留言「垃圾人渣敗類」 綠支持者挨罰8千 14:262020/05/05 政治 財經熱門新聞 疫情甩鍋陸更糟！ 川普殺招恐觸經濟大蕭條引爆點 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 財經 財神現身了！大樂透終結連槓 一注獨得9.3億 獎落台中南屯 - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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