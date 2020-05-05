大同市場派三圓建設董事長王光祥5日宣布，邀請前立委黃國昌接受大同公司獨立董事提名，而黃國昌也已證實接受獨董一職，引發各界關注。金管會證期局副局長蔡麗玲對此表示，金管會向來依法行政對個案不便評論，但「希望公司任何行為都是依法規進行，也要注意公司治理問題」。

黃國昌在立委任內經常質詢金管會有關大同被中資入股問題，如今卻傳出被大同市場派提名為獨董，引發各界議論。蔡麗玲表示，金管會依法行政，個案不便評論。

另外，大同中資案的調查最新進度，蔡麗玲未多加說明，僅表示目前正調查中。

(工商 )