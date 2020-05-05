香港政府統計處5日公布最新數據，香港零售額連跌14個月，3月零售額較上年同期下跌42％，優於預期的衰退48％。

香港信報報導，統計處公布，3月零售業總銷貨價值的臨時估計230億港元，年減42％。扣除價格變動後，3月零售業總銷貨數量的臨時估計年減43.8％。

2020年首季，香港零售業總銷貨價值臨時估計下跌35％，零售業總銷貨數量下跌36.9％。

港府發言人表示，由於疫情在全球大流行和因此而實施的防疫抗疫措施，令訪港旅遊業停頓及嚴重干擾與消費相關活動，零售業銷售在3月繼續急劇下跌。第一季合計，零售業銷貨量按年下跌36.9％，是有紀錄以來最大的單季跌幅。

發言人稱，在嚴重經濟衰退及勞工市場急劇惡化下，零售業的經營環境短期內依然會十分困難。

從商品分類來看，3月份，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值年減75.2％；藥物及化妝品下跌63.8％；食品、酒類飲品及菸草下跌21.2％；百貨公司貨品下跌42.7％。另一方面，超級市場貨品的銷貨價值則上升16.1％。

(工商 )