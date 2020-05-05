大陸手機大廠小米旗下印度工廠將於未來幾天內恢復生產，預期6月份可回復至正常產能。公司並預期第二季其印度智能手機銷量料將下降，但可望在第三季反彈。

外媒報導，小米印度市場主管Manu Kumar Jain表示，在獲得當地政府的批准後，其印度製造合作夥伴將恢復生產，並在6月份達到正常產能。他又透露，富士康在Sri City的工廠已經獲得政府的批准，很快將恢復生產。

該公司印度市場首席營運總監Muralikrishnan B稱，將在未來數天通過各工廠合作夥伴開始生產，工廠已做好衛生安全方面的準備，零部件供應鏈很暢通，會持續加大生產力度。

Muralikrishnan B表示，在低風險地區，小米將通過線下和線上管道恢復銷售，小米商城已經上線，並向低風險地區消費者發貨。他又稱，超過15％的小米合作夥伴營運中，從4日（周一）開始，該公司在低風險地區的門市約有60％營業。目前小米在印度擁有約1萬家線下零售店。

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