倫元投顧分析師陳學進表示，台股5日開高震盪收紅，終場上漲54.13點，漲幅0.5％，收在10,774.61點，櫃買指數同步收紅，終場走揚1.35點，漲幅0.98％，以138.41點作收。三大法人方面，外資續賣123.87億元，投信轉賣0.2億元，自營商續賣18.54億元，惟外資於台指期貨市場上持續加碼買進673口多單，累計淨多單部位為36,085口，心態轉趨謹慎中性偏多。

隨中美緊張關係升溫，貿易戰恐再度餘燼復燃，加上歐美經濟衰退幅度空前罕見，以及疫情問題尚未平息，市場對第二季與下半年經濟前景存有疑慮，導致美股連日下殺，台股4日也在外資反手大賣逾370億元下重挫。

然而業內法人大戶卻持續拼命拉抬防疫概念及中小型轉機股，主因除各國準備於5月開始陸續解封並重啟經濟活動外，各國政府為防止疫情引發全球經濟大衰退，全球刺激政策總規模已達8兆美元，甚至還在不斷地增加中，因此業內法人大戶才敢有恃無恐上下其手。

個股方面，本周納入投資組合的熱映，受惠額溫槍熱銷，推升營收及獲利大爆發，股價5日持續亮燈鎖漲停，後續只要量價不失控，配合業內法人大戶心態偏多不變，續漲再創新高的機會仍可期待。

此外，大江也首創快速病毒掃描機QVS-96，精確度達99.9％，能24小時運作，不僅已進入疾管局昆陽實驗室上線服役，也獲美商洽詢，加上多方趨勢向上、低檔量能增溫，後市可望有輪動強彈補漲的機會。

除了防疫概念股外，其它包括被動元件、MOSFET、Mini LED、印刷電路板（PCB）、電源供應器、半導體測試設備、網通、連接器、真空濺鍍機設備及風電等相關個股5日表現同樣強勢，在多方控盤及業內法人大戶心態偏多不變前，有本質、題材及未來成長性的股票，仍將持續輪動上漲。

(工商 )