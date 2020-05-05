永誠國際投顧分析師李忠興表示，展望後市，美元指數拉回而油價反彈，對於國際股市在利空中築底，是一大重要支撐與觀察指標，再加上台幣持續升值，也有利營造資金行情，偏多操作看法不變。

他分析，美股道瓊指數4日早盤一度下跌362點，惟尾盤因6月原油期貨上漲3.1％，道瓊由黑翻紅，抵銷川普擬對中國報復加稅、巴菲特保守看待航空股等利空。台股5日順勢開高，儘管漲點一度僅剩15點，所幸尾盤買盤挺進，終場指數上漲54點，收在10,774點。

觀察台股5日盤面，強勢股走勢略微不同，有漲多出現震盪的，也有強勢持續噴出者，其中防疫概念股腳步較為一致，因為即將公布的4月營收與首季季報，除了原本的想像空間之外，多數出現實質的獲利成長，促使市場積極追價，維持強者恆強局面。

除此之外，台股盤面還有一個新強勢的族群，就是風電，分布在鋼鐵、電纜、機電、航運等各類股中，5日大盤雖呈現小漲，但類股表現相當活潑。個股方面，本周納入投資組合的中化生，完成實驗室開發，成功合成高純度的瑞德西韋，美國更盡速通過三期臨床試驗，後市業績具想像空間。

(工商 )