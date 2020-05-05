啟發投顧分析師楊基政指出，隨著台股來到季線附近，加權指數趨於震盪，並於月線至季線間壓縮整理，反覆進行打底及擴底動作，短線在大盤未跌破月線前，宜掌握類股輪動節奏，並採取買黑賣紅操作，電子族群反彈至中期均線位置建議先出場，選股以營收成長性高的族群或個股為優先。個股方面，本周納入投資組合的中化生，技術面轉強，看好漲勢未歇。

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