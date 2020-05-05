逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:532020/05/05 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政指出，隨著台股來到季線附近，加權指數趨於震盪，並於月線至季線間壓縮整理，反覆進行打底及擴底動作，短線在大盤未跌破月線前，宜掌握類股輪動節奏，並採取買黑賣紅操作，電子族群反彈至中期均線位置建議先出場，選股以營收成長性高的族群或個股為優先。個股方面，本周納入投資組合的中化生，技術面轉強，看好漲勢未歇。 (工商 ) #中化生 #啟發投顧分析師楊基政 #季線 #逐洞賽 #台股 也許您會感興趣 推薦閱讀 藥品、快篩打世界盃 中化生大江俏 04:102020/05/01 證券．權證 台股戰年線 達人汰弱擇強 04:102020/05/03 產業特刊 產品具成長性 3月營收亮眼 中化生九豪 展望佳 04:102020/05/03 產業特刊 《台北股市》盤中焦點股：中化生、熱映、明泰、毛寶、永捷、康那香 10:002020/05/04 財經 美股大跌拖累 台股季線震盪 17:042020/05/04 財經 逐洞賽│摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:522020/05/04 財經 逐洞賽│倫元投顧分析師陳學進 17:522020/05/04 財經 逐洞賽│永誠國際投顧分析師李忠興 17:522020/05/04 財經 逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:512020/05/04 財經 中美衝突升溫 台股回測季線 19:152020/05/04 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 推特上放話不是玩笑 馬斯克真的把房全賣了 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 即時 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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