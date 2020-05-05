男星吳翔震最近在東森戲劇《姊妹們 追吧》中飾演陽光暖男，劇中有一場戲，吳翔震幫陳珮騏按摩合谷穴，但當時兩人還不熟就要幫她按摩調情，相當害羞的他，碰到陳珮騏光華柔嫩的皮膚直呼「被電到」，此外手一直發抖、NG多次，拍完後還直奔廁所差點閃尿，吳翔震解釋：「因爲情緒太亢奮才會這樣。」

吳翔震曾經在電影《緝魔》拍攝強暴邵雨薇的戲，他回想，當時都没有像這場按摩戲拍這麼多次，「珮騏姊演戲氣場强，角色又很強勢，對任何事要求都很高，終於親自領教」。拍戲相處多日，吳翔震跟陳珮騏變熟，因為非常投入角色，讓他下了戲，也延續了愛上陳珮騏的感覺。

吳翔震坦言拍《姊妹們 追吧》受益良多，柯淑勤、洪都拉斯等資深前輩都不吝惜指導他演技，陳珮騏也大方傳授吳翔震演戲心法，也因劇中角色，發現身上有像陽光一樣的溫暖特質。吳翔震說：「我是比較有個性的太陽，工作比較忙的時候，不能時時刻刻照耀著大家，但是有需要我的時候，說一聲，我都在。」

吳翔震很感謝製作人謝育秀讓他演齊家勳這個角色，吳翔震表示：「 育秀姐像一個溫暖充滿愛的大姐姐，同時她也希望我用力成長！因為齊家勳一出場，就要自帶光芒，這真的是一個很有挑戰的角色！」拍完《姊妹們 追吧》，吳翔震緊接著有新作品，將讓觀眾耳目一新。

(中時 )