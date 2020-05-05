社大頻道天天都有不同主題，除了由名師親自傳授武功秘笈，更有老師帶領大家跳養生操及健康瑜珈，讓大家在家也可以舒展全身。（吳康瑋攝）

現場市長林右昌也帶眾人觀看現在熱門的洗手舞影片。（吳康瑋攝）

基隆市長青學苑因疫情衝擊，第一學期的課程全數停課，但因為長青學苑每年開設至少50門的課程，預估至少有1800位以上的民眾受影響，對此，基隆市政府及社區大學特別與有線電視合作，在線上免費推出「樂活健康齊抗疫數位課程」，讓老人家在家就可以輕鬆跟著運動。

市長林右昌指出，基隆不只學校有遠距教學，連社區大學也推出數位課程，基隆市長青學苑往年每次報名都大排長龍，今年因疫情停課改採線上課程，供老人家在家就能透過電視來學習，他強調，課程在線上及公益頻道播出，讓學習不停歇。

教育處長林祝里指出，基隆社區大學特別遴選最為熱門的系列課程，自6日起在有線電視公用頻道播出，天天都有不同主題，除了由社大名師親自傳授武功秘笈，更有老師帶領大家跳養生操及健康瑜珈，讓大家在家也可以舒展全身、柔軟筋骨、疏通經絡，越跳越健康。

業者林希亮表示，這次特別啟用有線電視雲端空間，在地方專區規畫基隆社區大學專欄，將影片放置雲端空間內，可方便長輩們用電視遙控器點播影片隨選隨看，隨意暫停或回放，不僅方便學習，讓長輩方便學習。

基隆市政府表示，課表每天都有不同課程，其中，周一為「生活養生操」、周二為「健康樂瑜珈」、周三為「愈打愈健康」、周四「動動土風舞」搭配「卡拉OK歡樂唱」、周五為「養生太極拳」、周六、日社大更有加碼播放精選系列，讓在地市民可以在家學習，豐富又安全。

(中時 )