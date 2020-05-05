土耳其北部沿岸城市薩姆松（Samsun）2日晚間遭數百隻羊咩咩攻佔街道，畫面驚人。

全球新冠肺炎疫情趨緩，多國城市陸續解封，土耳其在解封前夕，被拍到數百隻羊攻佔城市街道，畫面相當驚人，影片上線1天就累積250萬人次觀看紀錄。

《紐約郵報》（New York Post）報導，土耳其北部沿岸城市薩姆松（Samsun）2日晚間出現驚人景象，趁著月黑風高、街頭因新冠肺炎疫情封城而空蕩蕩之際，數百隻羊咩咩湧入街道。

畫面中，清楚的「咩咩」叫聲此起彼落，牠們以不同速度跳躍前進，有些則在馬路中央的分隔島綠地停下，專心啃咬青草。

大批羊咩咩攻佔城市的驚人景象被土耳其當地記者索魯（Ragip Soylu）拍下後上傳個人推特，短短11秒的影像1天就吸引250萬人次觀看，累積至今，已有530萬人次觀看。

影片吸引許多網友回應，部分網友打趣，批評羊咩咩沒有遵守社交距離政策，也沒有戴上口罩，美國網友則諷刺，如果他們是抗議川普人士就好了。

(中時電子報)