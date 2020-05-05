緊急喊卡！國中教育會考16、17日登場，今年因不開放家長陪考，基隆市府昨強制考生穿校服應試，以便各校考生服務隊發放便當、飲水，未料引發學生強烈反彈，認為缺乏法源依據，也未諮詢學生意見，高呼「退回規定！」市府召開緊急會議後決定撤銷。

台灣青年民主協會指出，基隆市教育處以「防疫」為由，行文全市國中，要求各校考生必須統一穿著校服應考，認為應讓考生穿著舒適服裝才能發揮實力，且查無相關規定，市府此舉沒有法源，侵害學生穿著選擇自由，呼籲教育處撤回規定。

基隆市兒少代表成員林廷翰認為，穿著制服若只是為了方便考生服務隊服務，建議可採取其他措施，例如出示學生證等，且本次會考教育部已明訂僅有考生、經申請的陪考者與試務人員可進入考區，統一發放便當並不會造成過多的困難。

基隆市教育處與各國中、以及擔任試場學校今召開緊急會議，討論是否取消制服規定，市府五點前宣布取消，市府發言人沈詠珮表示，原意是因應疫情希能快速服務考生，經學生反應後，經會議討論，已請各校參照各縣市作法，不作統一規範。

(中時 )