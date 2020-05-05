距離罷韓投票倒數1個月，繼拋出「剁頭說」後，中選會主委李進勇今天宣示選務國家隊成軍，即日啟動備援計畫，希望在5月8日前達到1823個投開票所目標。對此，國民黨團總召林為洲說，李進勇不該有情緒發言，應秉持獨立機關恪守選務中立，多做少說才是正辦；藍委陳玉珍表示，罷免期間有無違規情事，以及選監人員的選任才是中選會應關注的重點。

林為洲表示，中選會協調投開票所本來就是地方選委會與中選會的職責，但過程中不該有「剁頭說」等情緒發言，中選會為行政中立的獨立機關，本該把行政事務做好，不要有預設立場，不管對罷韓的立場為何，都不該表明立場，才能讓民眾相信選舉是公平的。

林為洲說，罷免選舉和一般公職選舉不同，罷免選舉是針對特定一個人與政黨，此時要更加小心中立原則，若鼓勵罷免投票就可能變相支持罷韓立場，請中選會秉持獨立機關應有的選務中立，盡速把選務事務處理好，多做少說才是正辦。

藍委葉毓蘭批評，對於李進勇這兩天的發言，讓人很傻眼，新冠肺炎疫情還未確定趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中早就下令大型聚會停辦，幾乎所有縣市政府早在3月初，就已經通令所有校園不對外開放，至少到到本學期結束。

葉毓蘭質問，李進勇、陳朝建投名狀的搏命演出，有無違反陳時中指揮官當時的命令？真的有謹守中選會獨立行使職權的本分嗎？

藍委陳玉珍抨擊，投開票所的多寡與投票率並非正相關，也不能和罷免成功畫上等號，如今中選會跳過高雄市選委會，主導罷免走向的舉動非常不公正，此刻中選會應關注的重點應該是罷免期間有無違規情事，以及選監人員的選任。

(中時 )