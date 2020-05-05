《老師的作品展》藏洋蔥，述說老師沒發現自己的最佳作品就是「學生」。（翻攝影片／柯宗緯高雄傳真）

有老師一開始還笑說，自己沒有什麼作品可以展。（翻攝影片／柯宗緯高雄傳真）

去年一支教育短片《最難的一堂課》感動百萬人後，龍騰文化再度攜手金馬紀錄片導演沈可尚，近日端出全新創作《老師的作品展》，吸引數十萬人點閱。這是一份蒐集老師從沒發現的作品，掀開老師不同於教學的一面，最後邀請學生真情告白後再驚喜現身，這段師生情令人為之感動，「也讓成就教育的人，看見教育的成就」。

這支《老師的作品展》短片約8分鐘，以老師作品展邀請老師參展，並且進行訪談，有老師直說「我沒什麼作品欸」、「有什麼東西可以展」，緩緩帶出原來老師們蒐集了一份最好的作品，但從未曾發現，那就是「學生」。

影片中，螢幕本來播放老師的作品集，但沒多久就出現昔日學生的影片，突如其來的真情告白，著實令老師十分驚喜。有學生提到老師在萬聖節時，特地挪了好幾堂課，讓他們辦派對，結果聖誕節也是如此，讓他笑說「我當主持人會蠻累的」。

有學生吐槽老師，「你那時說，『如果班上有學生比我早出書』，要切腹自殺，結果我出書了」，還有學生對於老師當年課堂分享研究蟑螂會在每天晚上11點活動，迄今仍印象深刻。還有人笑說，老師「離經叛道」，對於當年的自己是偶像。

有學生提到，無意間在臉書與老師重新聯繫，老師在得知自己媽媽過世，「告訴我媽媽不在了，但還有一個媽咪老師在，當我們再碰面，可以彼此大大的擁抱」，最後學生突然出現在老師面前說，「老師，我這個作品，你還喜歡嗎？」彼此含淚擁抱，令人動容。

龍騰文化表示，教育不該只是學制上的定義，而是足以影響一輩子的力量。老師在課程上的姿態，一點一滴都是教育的能量，即便老師自己沒有發察覺，卻已經造就了每個學生的與眾不同。即使畢業離開校園，老師與學生的聯結並未因此而中斷，反而可以成為相互成就的一輩子羈絆，也讓教育更有未來。

影片上架後，不少老師紛紛留言，「始終用心，始終感動，謝謝龍騰理解老師的付出，點亮老師心中的那盞燈」、「又再感人一波，深夜看到這段影片很有感觸。龍騰、沈導演實在好棒！完全說到老師們內心的最深處！」。

也有網友寫道「後面真的太感人了，老師真的影響我很深 很深」、「老師的一句話建言，有時候能改變孩子的看法或個性，一句鼓勵，更能激發孩子的努力，老師真的是一份令人尊敬的的存在，感謝所有認真的老師，您們辛苦了！」

(中時 )