信義鄉雙龍瀑布，景色秀麗！（廖志晃攝）

信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，周邊步道還在維修中。（廖志晃攝）

南投縣信義鄉新建的雙龍瀑布七彩吊橋，橋梁主體已經完工，但縣府考量要讓周邊的遊憩、公共設施更完善；雙龍部落長老也希望在新冠肺炎疫情趨緩後再啟用，因此，實際啟用開放時間將再延後，可能到暑假時才開幕。

信義鄉雙龍瀑布原為單層巨瀑，經過921大地震重創，一夕之間天崩地裂，變成雙層瀑布！南投縣政府、日月潭國家風景區管理處及信義鄉公所，共同出資6000萬元，自2016年開始規畫興建雙龍（依希岸）七彩吊橋。

七彩吊橋全長342公尺，孤懸崖壁之間，距河谷深度110公尺、約30層樓高，長度與深度均居全國之冠！橋面則是以七種顏色的鋼板鋪面，七彩長虹與雙龍瀑布相映。

七彩瀑布未開園先轟動，吸引許多民眾冒險闖關，原本預定的開幕時間之前，網路訂票5天就售出5000張門票！不過，因為當時正值新冠肺炎疫情延燒之際，部落居民擔心外地遊客大量湧入後，可能帶來群聚感染，因此希望能夠延後開園時間，等到疫情過後再開放。

此外，南投縣政府也希望沿途全線步道設施能夠更完善，並且設置涼亭等公共設施，提升遊憩品質，因此，七彩吊橋開放的時間，將會繼續往後延期。

(中時 )