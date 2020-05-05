苗栗縣獅潭鄉永興國小學生帶著咖啡及親手製作的卡片，於上月16日送給獅潭鄉衛生所，為醫護人員打氣。（獅潭鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣獅潭鄉永興國小學生帶著咖啡及親手製作的卡片，於上月16日送給獅潭鄉衛生所，為醫護人員打氣。（獅潭鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

獅潭衛生所5日帶著鼠年造型DIY燈籠回贈學生，希望善的力量循環，全民能夠攜手抗疫。（獅潭鄉衛生所提供／巫靜婷苗栗傳真）

永興國小學生製作逾百份卡片，陸續送給獅潭鄉衛生所、新北市新莊仁濟醫院及台北市立聯合醫院仁愛院區。（永興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

永興國小學生製作逾百份卡片，陸續送給獅潭鄉衛生所、新北市新莊仁濟醫院及台北市立聯合醫院仁愛院區。（永興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

永興國小學生製作逾百份卡片，陸續送給獅潭鄉衛生所、新北市新莊仁濟醫院及台北市立聯合醫院仁愛院區。（永興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

為感謝醫護人員在防疫期間的付出，苗栗縣獅潭鄉永興國小帶領全校學生親手製作卡片，送給獅潭鄉衛生所等醫療院所，為醫護人員打氣，5日獅潭衛生所帶著鼠年造型DIY燈籠回贈學生，希望善的力量循環，全民能夠攜手抗疫，讓社會充滿溫暖。

永興國小位於獅潭鄉永興村台3線旁，全校只有19名學生，感謝防疫期間醫護人員的辛勞，美術老師透過課程帶領學生親手繪製逾百張卡片，4月中旬陸續送達獅潭鄉衛生所、新北市新莊仁濟醫院，預計這周將與其他學校合作，寄送千張卡片到台北市立聯合醫院仁愛院區，用愛為醫護撐腰。

獅潭鄉衛生所深感窩心，5日由主任黃美齡與醫師前往國小回禮，學生也帶來樂器演奏「小手拉大手」，現場氣氛溫馨。黃美齡指出，上月16日校長楊家銘帶隊拜訪，3名學生代表送來卡片及咖啡，簡單的「加油」卻給了防疫人員無比的力量。

黃美齡表示，口罩實名制上路後，起初衛生所8名人員除了原有業務，假日還得加班賣口罩，有些老人家不懂買口罩的規定，出現不理性的言語，第一線人員都默默承受，還有防疫宣導、居家檢疫及自主健康管理，都讓偏鄉衛生所忙翻了。

她說，後來政策改變，一次可以領得更多，而現在比較少見排隊情形，但為了體恤老人家無法久站，除了擺設椅子讓他們休息，4月中旬起也開始試辦85歲長者優先買口罩，依據排隊隊伍每3名民眾安插1名長者，讓買口罩更人性化，大部分民眾也能接受。

(中時 )