罷韓團體Wecare高雄指控高市府打壓罷韓廣告，警察局還發公文，要求制止街上發罷韓傳單、罷韓垃圾袋的志工，怒轟是「政治封城」；高市府新聞局長鄭照新5日下午率警察局、環保局、工務局、交通局官員出面一次說清楚，鄭照新以「We Liar（騙子）」形容罷韓團體，強調市府一切依法行政，警察局也完全沒有發公文禁止罷韓行動，請外界理性從事政治活動，不要惡意造謠、無中生有。

高市警察局副局長陳書田說，路口舉牌、發傳單或是市場拜票，以往選舉都是常態性行為，如果不影響公共秩序、社會安全或交通，原則上警方是允許的，Wecare指控的公文，其實是左營分局發出去的簡訊，上頭列舉集會遊行相關法條，供第一線警察同仁執法參考，希望在勸導政治團體勿影響交通時能有所依據，也希望若有集會遊行事實，可先到分局申請，如此而已。

環保局副局長吳家安則說，不論是支持市長，或者是反對市府的看板，環保局處理流程都一樣，事實上，5日共拆除2面看板，其中一面就是支持韓國瑜市長的，顯示執法一視同仁，環保局接觸到民眾檢舉後，均先要求改善，否則依法強制拆除，對任何一方都是同樣處理方式。

工務局建管處長江俊昌則詳細說明罷韓看板拆除經過，表示一切依照中央法規及《高雄市廣告物管理自治條例》辦理。

交通局主祕黃榮輝說，罷韓團體指控買不到公車廣告，但事實上，高雄市的公車均已民營化，包括候車亭、燈箱、車體廣告皆是廣告代理商的商業行為，市府完全不會過問。

「請政治運動團體，不要再造謠！」鄭照新反批，Wecare高雄號稱「罷韓四君子」，但日前卻造謠說市長夫人李佳芬施壓教育局、民政局，他在臉書要求出示證據，否則就請對方改稱「罷韓四騙子」，但計時至今已超過4天，罷韓團體還是沒有回應，「是在逃避什麼？還是故意放出其他的煙霧彈來轉移焦點？」

高市議員黃紹庭表示，罷韓團體指控警察局發公文打壓罷韓宣傳，但如果真是發文，為何不依發文系統，而是要用LINE傳？而且罷韓團體從去年12月底積極運作至今，都能夠自由被媒體採訪、連署、站路口宣傳，警察一次都沒囉唆，顯示罷韓團體分明是胡亂栽贓。

(中時 )