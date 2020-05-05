銀行其實也是新冠肺炎受災戶。金管會5日公布，國銀3月稅前獲利182億元，創10年來賺最少的3月，且比去年同期大幅衰退44％，亦是史上3月的最大衰退幅度；累計國銀首季稅前獲利809.5億元，較去年同期衰退16.9％，亦是史上成長動能最弱的第一季。

銀行局副局長莊琇媛分析，今年3月非常特別，新冠肺炎疫情蔓延全球，世界衛生組織（WHO）定義為全球公共衛生緊急事件，造成全球資本市場波動，除了股市下挫外，債券價格也下跌；各國競相降息，如美國連降二次，共降息6碼（1碼等於0.25百分點），台灣央行亦降息1碼，使得銀行投資收益及利息收益都減少。

銀行局統計，今年首季銀行國內總分行投資淨利是222.9億元，比去年同期少了283.4億元，衰退幅度達55.97%；至於全行投資淨利是224.2億元，比去年同期減少285.9億元，亦衰退56％以上。

另外，因為新冠肺炎造成停工及封城等，企業營運受影響，銀行判斷海外分行及國際金融業務分行（OBU）授信風險提高，因此增提呆帳準備，OBU首季提列呆帳準備比去年同期增加21.7億元，光3月就比2月再多提存的11.6億元；海外分行首季提存呆帳準備比去年同期增加17.3億元，3月則比2月多提3億元，增提幅度高達477％，成本大幅增加下，OBU首季獲利衰退9.5％，海外分行則衰退23.2％。

首季國銀只有大陸分行稅前獲利15.6億元，比去年同期成長12.2％，是唯一有成長的單位，莊琇媛表示，應是去年大陸分行提存金額較多，今年則較少。

(工商 )