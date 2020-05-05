資金寬鬆，資產題材再起，今年第一季外國人在台取得建物332棟，年增46.3%，創下16年來新高，取得土地面積8.3萬坪，年增143%，中美貿易戰後促進海外資金回歸或產業鏈回台部署，不少買方透過境外公司進行資產布局。

過去外國人取得國內不動產有三個高峰點，分別為2003年房市低點外資AMC大舉在台低點布局2,608棟、2008年看好兩岸關係好轉1,644棟、2015年因稅制改變提前進場1,709棟，除此時間點之外，每年約有1,000～1,200棟的取得量，去年開始因中美貿易戰帶動資金回歸，不少台商透過境外公司大量獵地購樓，外國人購買國內不動產1,350棟，已是自2016年房地合一稅實施以來的新高，今年首季取得規模仍再攀高。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，國內房市自谷底回升，除了帶動本土買氣，吸引外國人置產，除了因工作或婚姻在台居住的外國自然人之外，也有相當的比例為台商回流的境外公司。

今年第一季六都中外國人建物取得以新北市71棟最多，台北市及台中市各63棟次之，外國人購屋明顯集中在都會區，尤其豪宅市場回溫，加上商用不動產近年日趨熱門，使外國人取得都會區建物數量增加，此外，外國人取得土地面積以非都會區為大，彰化約2.6萬坪全台最多，台中市1.7萬坪次之，新竹縣、屏東縣也都有超過1萬坪，相對低成本的工業不動產明顯受惠海外資金回流。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，雖然房地合一稅對外國人的稅率從35%起跳，隨著全球資金寬鬆與降息風再起，具有收益的不動產仍能獲青睞，國內自用型買盤的住宅市場穩健，商用不動產更受惠資金潮與產業前景炙手可熱，讓境外資金轉進台灣不動產風雲再起，不過隨著不動產取得成本高漲，也將影響不動產個案的周轉性。

(工商 )