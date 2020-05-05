泰偉（3064）董事會5日決議，擬辦理減資彌補虧損，改善財務結構，將減資約5.73億元，以目前實收資本額8.41億元計算，減資比例約為68.02％，減資後實收資本額約為2.67億元。

泰偉近年持續呈現虧損，截至去年底待彌補累計虧損達7.17億元，為改善財務結構，強化營運體質，健全未來營運發展，公司董事會決議將辦理減資彌補虧損，擬減資573,667,160元，銷除已發行股份57,366,716股，減資比例為68.208335％。

泰偉發言人李亦杜表示，本次減資案將待6月18日股東常會決議通過，經主管機關核准後，依已發行股份總數計算，每千股減少682.08335股，相當於每千股換發317.91665股，減資基準日及新股上櫃等相關事宜擬提請股東會授權董事會訂定。

泰偉去年稅後虧損3.16億元，獲利連續7年為負數，每股虧損3.78元，先前泰偉曾公告與紫光軟件簽署備忘錄，雙方共同參與建設中國福利彩票視頻即開型彩票全國性新系統業務軟件建設項目，泰偉提供技術支持，最終則因紫光軟件未拿下標案而未有進一步合作。

泰偉去年10月也以自有品牌ASTRO與義大利第二大博奕廠商Sisal合作，成為Sisal正式的VLT系統、軟硬體暨遊戲合作夥伴。

泰偉表示，公司營運持續朝向網路博弈發展，義大利標案已完成系統測試，但受受新冠肺炎疫情影響，規模千台的博弈設備導入進度暫緩，以及ODM博弈系統設備雖陸續出貨至海外，卻礙於人員管制無法安裝，預料待疫情趨緩後將可貢獻營收。

泰偉未來規劃將鎖定在東南亞市場，包括菲律賓、馬來西亞、印尼等國家，搶攻當地線上博弈商機。

(工商 )