5日下午14時30分，一輛貨櫃車行經台31線桃園市楊梅區高鐵南路6段與新榮路420巷交叉路口時，駕駛轉彎時不慎翻倒，且疑似疏忽未注意高鐵橋墩限高，導致整輛車撞上了橋墩翻覆。貨櫃車當場佔據2個車道，漏油並汙染路面，台31線交通一度大打結。

楊梅分局員警獲報後隨即趕往現場處理，並在現場疏導交通，目前現場狀況已移除翻覆車輛，地上油污則由清潔隊處理中。

據了解，肇事駕駛為66歲蔡姓男子駕駛無酒駕，人受輕傷已送醫。至於高鐵橋墩遭撞受損情形是否會影響結構安全性，目前也正由相關單位評估中。

(中時 )