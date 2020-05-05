貨櫃車疑似撞高鐵橋墩 駕駛輕傷送醫 18:392020/05/05 中時 王思云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台31線發生貨櫃車自轉不慎，導致翻覆。（楊梅分局提供／王思云桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5日下午14時30分，一輛貨櫃車行經台31線桃園市楊梅區高鐵南路6段與新榮路420巷交叉路口時，駕駛轉彎時不慎翻倒，且疑似疏忽未注意高鐵橋墩限高，導致整輛車撞上了橋墩翻覆。貨櫃車當場佔據2個車道，漏油並汙染路面，台31線交通一度大打結。 楊梅分局員警獲報後隨即趕往現場處理，並在現場疏導交通，目前現場狀況已移除翻覆車輛，地上油污則由清潔隊處理中。 據了解，肇事駕駛為66歲蔡姓男子駕駛無酒駕，人受輕傷已送醫。至於高鐵橋墩遭撞受損情形是否會影響結構安全性，目前也正由相關單位評估中。 (中時 ) #高鐵 #橋墩 #現場 #駕駛 #貨櫃車 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北龍舟賽今年照辦 現場不開放 01:102020/05/01 台北基宜花 平鎮區文化公園地下停車場2傷1死 女工人清晨尋獲 08:092020/05/01 社會 財務糾紛群鬥 開槍示威被聲押 11:032020/05/01 社會 小黃、遊覽車運將薪資補貼 首月發出9.4億 15:262020/05/01 生活 連2周末不打烊 公總發出9.4億薪資補貼 15:142020/05/01 生活 國3新店隧道口汽車翻覆 現場封閉2車道 15:522020/05/01 社會 未滿18歲無照駕駛親子專班 呼籲道路安全 17:132020/05/01 生活 曾赴921現場 金曲女歌手坦言「無法忘記當下的衝擊」 22:002020/05/01 娛樂 民宅浴室起火男子燒傷送醫 現場留打火機酒精 12:312020/05/05 社會 5／5世界手部衛生日 防疫五月天現場教洗手 14:112020/05/05 生活 社會熱門新聞 獨家》高醫通融 前院長女兒一家五口遺體團聚 - 社會 獨》派出所長主動脈剝離 搶救13小時病逝 - 社會 閨蜜設局！少女遭11人拖進廁所 掌摑＋輪上8小時 - 社會 快訊》基隆男臉書預告街頭隨機殺人 警逮捕偵訊中 - 社會 京華城百貨拆除工程引火警 警消灌救無人受傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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