苗栗縣議會第19屆第3次定期會5日開議，縣長徐耀昌在總施政報告中，提出10大重要施政並持續防堵新冠肺炎疫情。他並指出疫情尚未解除，校園運動場持續不對外開放，向民眾呼籲共體時艱，守護孩童健康安全。

徐耀昌提出半年來招商、交通、基礎建設、觀光景點、農業經營、多元教育、社會照顧、青年返鄉等重要施政報告，期許未來在議會監督與協助下，推動更多更完善建設與政策，創建幸福苗栗。

徐耀昌說明，因應新冠肺炎疫情，緊急匡列900萬特別預算投入防疫，跨局處合作防堵疫情，並且謹遵中央政策守護縣民健康。徐耀昌感謝醫護人員全心投入，以及許多熱心企業援助物資、民眾的全力配合，盼能早日平安度過疫情威脅。

針對是否開放校園讓附近居民運動，徐耀昌認為疫情尚未解除，切勿輕忽，學校運動場仍維持不對外開放，若有運動需求可前往運動公園等場域，除了將疫情杜絕校園之外，也防範流感、感冒等傳染，希望民眾共體時艱，守護孩童健康安全。

(中時 )