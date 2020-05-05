立法院長游錫堃今日針對「紓困振興特別預算追加預算案」，於立院召開政黨協商，由於國民黨於協商時追加30件提案，並要求行政單位溝通，因此最後裁示，各黨團對各自提案，在今日下午5點前，送至財委會彙整，而財委會收案後，在明日上午9點前，提供給各黨團及行政部門做為參考，並於周四下午再次協商，週五院會再進行處理。

上月立法院審議新冠肺炎紓困振興特別條例預算修正案，除將原紓困預算600億，追加1500億至總金額達2100億外，未來可視紓困狀況再追加2100億，合計最高上限4200億，此案已於上周立院財政委員會一讀通過，一毛未刪。但當時有34個提案保留，並於今日進行政黨協商。

國民黨立委林為洲表示，對於執政黨希望在8日處理預算案，原則上同意，但因為國民黨還有30個左右的提案還沒送進來，所以希望行政單位先派人和個別委員討論，有利於周四朝野協商進行。

民進黨總召柯建銘表示，希望國民黨「講話要算數」，不要又發生過去說好協商時同意排除一個月協商冷凍期，卻又不簽字同意，希望各黨今天協商「先簽字再說」。

國民黨立委賴士葆指出，這次的預算追加案，在野黨一毛錢都沒刪，一毛錢都沒凍結，但追加預算的金額1500億，這麼大一筆錢，行政單位應該再和委員多溝通。

在經過討論後，各黨達成共識，同意預算追加案不受協商冷凍期限制，但行政部門要在週四朝野協商前，派人與各委員溝通。

(中時 )