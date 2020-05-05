Netflix 原創紀錄片影集《虎王》比戲劇更加戲劇性的真實人生，堪稱近期討論度最高的夯劇，讓全球觀眾深深著迷，甚至積極地替好萊塢選角。外媒《綜藝》4日曝光飾演異國喬的人選，不是網路呼聲極高的布萊德彼特（Brad Pitt）、大衛史派德（David Spade）、麥可基頓（Michael Keaton）等人，而是金獎影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）擔綱演出。

56歲的尼可拉斯凱吉從影將近40年，該劇將是他首次出演電視影集。不僅如此，他也會透過自己旗下的土星影業名義，以執行製作人的身分參與製作，消息一出也讓粉絲好奇他日後表現。該劇首季預計共8集，並會直接根據《德州月刊》發表的文章〈Joe Exotic：A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild〉改編，話題十足。

Netflix紀錄片《虎王》講述美國前動物園老闆異國喬買兇殺人的真人真事，劇中每個人物都充滿故事性，事件發展更是峰迴路轉，是近年來少數獲得極高收視和娛樂性的紀錄影集。

(中時 )